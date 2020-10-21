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مليشيا الحوثي تعتدي على خطيب وإمام مسجد بقاعدة إب 

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

مليشيا الحوثي تعتدي على خطيب وإمام مسجد بقاعدة إب 

إب - الخليج 365

اعتدت مليشيا الحوثي الإنقلابية على خطيب وإمام أحد المساجد بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اعتدت على خطيب وإمام مسجد الخير بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.

وبحسب المصادر فإن الإعتداء جاء بسبب عدم التزام الخطيب بحضور الاجتماع مع أئمة المساجد بمدينة القاعدة والذي دعت له مليشيا الحوثي.

وأفادت المصادر أن الخطيب تعرض لسيل من الشتائم والتهم وتم طرده من الجامع بعد الإعتداء عليه، والسيطرة على المسجد.

وتحدثت المصادر عن إقامة المليشيا عدد من الخطب والمحاضرات الطائفية منذ سيطرتها على الجامع الأسبوع الماضي، وهو مادفع المواطنين لترك الجامع وعدم الدخول إليه والذهاب إلى مساجد أخرى.  

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