إصابة 5 مدنيين في قصف حوثي لحي سكني جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيب خمس مدنيين بجروح، في قصف صاروخي للحوثيين استهدف أحد الأحياء السكنية بمدينة الحديدة غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن "مليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ حي المنظر السكني المتاخم لمطار الحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأتين وثلاثة أطفال بجروح متفاوتة".

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وذكر المركز أن القصف أسفر القصف عن تدمير 5 منازل بشكل كلي، ومنازل مجاورة بأضرار جزئية.

ونقل عن مصادر محلية قولها، إن معظم أفراد المنازل المدمرة جراء القصف كانوا خارج منازلهم يمارسون أعمالهم اليومية لتوفير لقمة العيش الأمر الذي قلل من الخسائر البشرية.

وبين الحين والآخر تتعرض الأحياء السكنية بالحديدة، للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الحوثيين، مخلفة قتلى وجرحى مدنيين بينهم نساء وأطفال.

والسبت الفائت، أعلنت الأمم المتحدة مقتل أربعة مدنيين وجرح 28 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين بمحافظة الحديدة، منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومنذ أيام، تصاعدت حدة المعارك في محافظة الحديدة وسط دعوات أممية لوقف إطلاق النار والتهدئة.