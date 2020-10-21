اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - مناطق متفرقة في الحديدة بالقذائف المدفية والصاروخية، عقب تلقيها ضربات موجعة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بالساحل الغربي اليمني. 

Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت صاروخ كاتيوشا استهدفت به حي منظر السكني في مديرية الحَوَك جنوبي الحديدة، وأدى إلى تدمير منازل للمواطنين. 

 وأضافت المصادر أن قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 شنته المليشيات على قرى سكنية في مديرية الدريهمي، فيما استهدفت منطقة كيلو 16 بالأسلحة الثقيلة. 

 وفي السياق أكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من الرد على مصادر القصف الحوثية وأخمدتها، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا