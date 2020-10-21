شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - مناطق متفرقة في الحديدة بالقذائف المدفية والصاروخية، عقب تلقيها ضربات موجعة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بالساحل الغربي اليمني.

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وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت صاروخ كاتيوشا استهدفت به حي منظر السكني في مديرية الحَوَك جنوبي الحديدة، وأدى إلى تدمير منازل للمواطنين.

وأضافت المصادر أن قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 شنته المليشيات على قرى سكنية في مديرية الدريهمي، فيما استهدفت منطقة كيلو 16 بالأسلحة الثقيلة.

وفي السياق أكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من الرد على مصادر القصف الحوثية وأخمدتها، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.