شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements وذكرت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية المكتضة بالسكان جنوب مركز المدينة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بصورة كثيفة ومتواصلة. وأوضحت المصادر، أن حالة من الهلع والذعر سادت السكان خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن جراء تعرض منازلهم للقصف والإستهداف العنيف من مسلحي مليشيات. وكانت المليشيات قد استهدفت حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحَوَك بصاروخ سقط على منازل المواطنين وسط الحي وخلّف أضراراً جسيمة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.