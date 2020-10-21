صنعاء: الحوثيون يواصلون ابتزاز المواطنين بذريعة الاحتفال بالمولد النبوي 

واصلت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، حملة النهب والسطو وابتزاز التجار وأصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الباعة المتجولين تحت مسمى الاحتفال بالمولد النبوي.

مصادر وسكان محليون أكدوا لـ"يمن شباب نت" "أن ميليشيا الحوثي صعدت خلال اليومين الماضيين من عميلة نهب وابتزاز المواطنين. حيث أجبرت عقال الحارات بمختلف مناطق صنعاء على جمع الأموال ونهب أموال المواطنين للاحتفال بالمولد النبوي".

وخلال الأسابيع الماضية كانت ميليشيا الحوثي قد أجبرت المؤسسات الخاصة و أصحاب المحلات التجارية على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "حق رسول الله" وذلك تحت تهديد السلاح كما هددت بإغلاق محلاتهم في حال عدم الاستجابة.

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إلى ذلك أجبرت ميليشيا الحوثي كافة المؤسسات والشركات الخاصة وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية بجميع أحياء وشوارع العاصمة صنعاء، على تعليق قماشات خضراء بالإضافة إلى الإضاءة الخضراء وفرضت عقوبات على المخالفين.

يشار إلى أن ميليشيا عمدت خلال السنوات الماضية إلى إقامة الاحتفالات وإحياء المناسبات الدينية، أبرزها المولد النبوي الذي تحول إلى موسم لنهب وابتزاز أموال المواطنين في ظل ظروف قاسية يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.