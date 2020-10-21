أمهات المختطفين: مليشيا الحوثي تعتدي على 3 مختطفات في السجن المركزي بصنعاء

كشفت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مختطفات يمنيات، في السجن المركزي بصنعاء، للضرب المبرح من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت الرابطة في بلاغ صحفي وأطلع عليه "يمن شباب نت"، إنها تلقت بلاغاً يفيد "بتعرض ثلاث محتجزات في السجن المركزي بصنعاء للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مدير السجن وعدد من العساكر بدون مبرر واحتجازهن في زنازين مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من التواصل مع ذويهن".



وأدانت الرابطة هذا التصرف الذي وصفته باللإنساني بحق المحتجزات في سجن النساء بالسجن المركزي بصنعاء وفي مقدمتهن أسماء ماطر العميسي المحتجزة منذ العام 2016.



وأعلنت الرابطة تضامنها الكامل مع المحتجزات في السجن المركزي، ودعت لمحاسبة المعتدين على السجينات..مطالبة بالعدالة ورفض أي ممارسات خارج إطار القانون، وتحسين ظروف احتجاز النساء السجينات بما يكفل لهن الكرامة الإنسانية.



وتقدر تقارير حقوقية محلية ودولية عدد النساء المختطفات في سجون الحوثي بقرابة 400 امرأة.



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