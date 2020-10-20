شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العبودي يتفقد سير العمل في مشروع تأهيل منفذ شحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، اليوم، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء مسلم بن حزحيز، سير العمل الجاري في مشروع تأهيل منفذ شحن البري الحدودي مع سلطنة عمان، الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

Advertisements ويشمل المشروع تأهيل المنفذ، وإستحداث مساحة إضافية للحاويات والشاحانات والقاطرات، وتزويدها بالطاقة الكهربائية وإنشاء شبكة إنارة، ومنظومة كاميرات مراقبة وتفعيل نظام الحماية. وأطلع الوكيل العبودي على مستوى الانجاز والتحديات التي تواجه المشروع، موجها بسرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المحددة في المناقصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العبودي يتفقد سير العمل في مشروع تأهيل منفذ شحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.