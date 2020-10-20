شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلية التمريض بجامعة عدن توقع اتفاقية مع منظمة أطباء بلا حدود لتدريب طلاب الكلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت كلية التمريض بجامعة عدن، اليوم، اتفاقية مع منظمة أطباء بلا حدود، لتدريب وتأهيل طلاب الكلية بمجال عملهم، كما زار فريق من المنظمة، الكلية وتعرف على أقسامها المختلفة.



وقضت الاتفاقية التي وقعتها عميدة الكلية الدكتورة رجاء عبده مع ممثل المنظمة في عدن، علی تطوير مهارات طلاب الكلية في مجال التدريب العملي وإكسابهم المعارف والخبرات في نظم التمريض وتسهيل أدائهم للتدريب العملي، كما شملت الاتفاقية تنظيم دورات تدريبية لطلاب الكلية في أقسام مستشفی المنظمة بمجالات التمريض وأخلاقيات المهنة.

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