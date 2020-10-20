أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

نزوح 340 أسرة يمنية خلال أسبوع بسبب تزايد حدة القتال في عدة مناطق https://www.elyamnelaraby.com/507714/ انفجار عنيف يهز مديرية لودر في محافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/507715/ المليشيا تعلن دفن 35 جثة مجهولة بذمار https://www.elyamnelaraby.com/507722/ قتلى وجرحى حوثيون بهجوم للمقاومة بجبهة الحازمية في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/507729/ مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/507734 البنك الدولي يخصص 371 مليون دولار لدعم مشاريع في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/507741/ مشرف حوثي يقتحم حفل تخرج طلابي بذمار ويطرد الخريجين وذويهم https://www.elyamnelaraby.com/507746/ محافظ عدن يؤكد على تنفيذ اتفاق الرياض ليسود الامن والاستقرار https://www.elyamnelaraby.com/507749/ محتجزات في السجن المركزي بصنعاء يتعرض لضرب مبرح https://www.elyamnelaraby.com/507750/ حكومة تصريف الاعمال تعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع وخطط التعامل معها https://www.elyamnelaraby.com/507753/ ‏الارياني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الايراني على اليمن https://www.elyamnelaraby.com/507754/ محافظ عدن يفتتح منتجع سياحي بتكلفة 4ر2 مليار ريال https://www.elyamnelaraby.com/507764/ تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/507769/

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