بعد احتجاز دام 174 يوم.. وصول سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء، وصول سفينة بنزين بعد احتجاز دام 174 يوم من قبل قوى تحالف العدوان السعودي على اليمن، فيما يواصل التحالف احتجاز 16 سفينة مشتقات نفطية أخرى.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينة “نعمة” والتي وصلت الى ميناء الحديدة اليوم محملة بـ 27,972 طن بنزين.

وأشارت إلى أن السفينة حصلت على تصريح من الأمم المتحدة في 29 نيسان/ أبريل الفائت، قبل أن يحتجزها تحالف العدوان لمدة 174 يوما، موضحة أن إجمالي غرامة التأخير بلغت ثلاثة ملايين و828 ألف دولار.

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وبينت شركة النفط اليمنية، مساء أمس الاثنين أن قوى العدوان تحتجز عدد 17 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي.

وجددت تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز 13 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (353,031) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة “200” يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية.

وكان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي قد أكد، الإثنين، انتهاء مخزون الشركة من البنزين بشكل كلي وتوقف آخر محطتين للشركة عن تزويد المواطنين بالوقود.

ويعاني اليمن منذ ستة أشهر من أزمة خانقة في المشتقات النفطية وهو ما فاقم من الوضع الصحي المتردي أصلا في البلاد وتوقف مستشفيات ومصانع الأوكسجين عن تقديم خدماتها للمواطنين.