شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجل فنان عربي شهير يدخل المستشفى في ليلة الدخلة.. وصور مسربه تكشف المفاجأة التي حدثت وصدمت الجميع.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نُقل الفنان محمد شاكر نجل الفنان اللبناني فضل شاكر الى أحد المستشفيات، بعد ساعات من حفل زفافه، بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وعبر خاصية انستا ستوري، على موقع الصور انستغرام، كشف شاكر عن دخوله المسشتفي ناشراً صورة له في المستشفى، وعلق عليها من جانبه: "أكلنا عين والله."

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نجل فنان عربي شهير يدخل المستشفى في ليلة الدخلة.. وصور مسربه تكشف المفاجأة التي حدثت وصدمت الجميع.. شاهد

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كان محمد شاكر قد عقد قرانه على فتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفل في أحد الفنادق في بيروت، دون الكشف عن من تفاصيل الزفاف.

الحفل تم وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين فقط وذلك تقيدًا بالإجراءات القانونية الخاصة بفيروس كورونا

من جانبه، حرص الفنان فضل على تهنئة نجله بحفل الوفاف، حيث نشر صورة تجمع محمد وهو يحتضن عروسه عبر حسابه الخاص على موقع التدوين القصير تويتر، وعلق عليها قائلاً: "مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة".