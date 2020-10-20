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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان:البنك الدولي يزف اسعد خبر لهذه الفئة من اليمنيين في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 371 مليون دولار، لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ويستفيد من هذه المشاريع حوالي 2.4 مليون في 16 محافظة.

وستشمل المنحة المخصصة تغطية مشروع الحماية الاجتماعية بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ مشروع الخدمات الحضرية المتكامل بمبلغ 50 مليون دولار.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، أن المنحة ستتضمن أيضاً، “مشاريع التعليم ومنها صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار، وكذلك التغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار”، بالإضافة إلى “شراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار، وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار”، إلى جانب “بناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار”.

وقالت الوكالة إن الإعلان عن تخصيص هذا المبلغ تم خلال اجتماع، تم عقده اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع وزيري التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، والتربية والتعليم، عبد الله لملس، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير والفريق الفني لمكتب البنك الدولي في اليمن، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.