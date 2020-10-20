شكرا لمتابعة خبر عن مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية تزف بشرى سارة لكل الراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولأفراد عائلاتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية تزف بشرى سارة لكل الراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولأفراد عائلاتهم

========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية تزف بشرى سارة لكل الراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولأفراد عائلاتهم 400 يمنية داخل سجن في عاصمة عربية بهذه التهمة نبته تتوفر في كل منزل تحميك من هذا المرض القاتل الذي عجز الطب عن شفائه وردنا الان:البنك الدولي يزف اسعد خبر لهذه الفئة من اليمنيين في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي نساء جميلات في العاصمة صنعاء يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامهن بهذا العمل وسط الشارع المشاط يتخذ قرار خطير ويرعب كل الاسرى المفرج عنهم انقلاب عسكري إماراتي وتدخل عاجل من الجيش السعودي Advertisements شاهد.. واقعة مرعبة تحدث لفتاة أمريكية ثعبان ضخم لف نفسه حولها.. وبأعجبوبة أنقذت نفسها.. (صور) الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده: والحزن يعم السعودية.. والديوان الملكي يصدر بيان تعرف على المغني الشاب الذي أعجبت به أميرة سعودية من الاسرة الحاكمة..وهذا مافعلته بعد ان شاهدته على التلفازيون ( فيديو) الجوازات السعودية توضح كيفية الغاء التاشيرة وتضع هذا الشرط اول تعليق لقناة الجزيرة القطرية على قرارات الملك سلمان أول تحرك عسكري من نوعه للجيش الكويتي في عهد الأمير الجديد..والجيش يصدر البيان رقم (1) اشهر وزير يمني للرئيس هادي: هذه الخطوة ستكون كارثية على الشرعية دراسة طبية: حدوث هذا الشيء في وظيفتك او مكان عملك يسبب مرض قاتل قد يقضي عليك �علنت مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، عن وصول الطرود الخاصة بالدفعة الجديدة من الجوازات المطبوعة؛ وفقا لما ذكره موقع وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقالت المصلحة أنه سيتم توزيعها على كافة الفروع التابعة للمصلحة بالمناطق المحررة حتى تصل بقية الدفعات.

وأفادت بوصول عشرة طرود تحتوي على عشرة ألف جواز جديد.

ونوهت بأن دفعة الجوازات الجديدة ستسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في استخراج جواز السفر الجديد أو تجديده وتسهيل الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالوثائق الثبوتية ذات الصلة بجواز السفر.

وطمأنت المواطنين من سرعة انجاز معاملة استخراج الجواز وفق الخطوات المتبعة في المصلحة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إقرار مكتب الجوازات بمحافظة تعز اعتماد دفع "العملة القديمة " كرسوم لاستخراج الجوازات للمواطنين القادمين من العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية تزف بشرى سارة لكل الراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولأفراد عائلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.