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صنعاء - ياسمين الخيامي - المشاط يتخذ قرار خطير ويرعب كل الاسرى المفرج عنهم

مع انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية قبل أيام، كشفت مصادر في صنعاء قيام ميليشيات الحوثي بالتجسس على الأسرى المفرج عنهم من قبل الحكومة الشرعية والذين وصلوا إلى صنعاء بموجب صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

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المشاط يتخذ قرار خطير ويرعب كل الاسرى المفرج عنهم

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وأفادت وثيقة صادرة عن ميليشيات الحوثي موجهة لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، مهدي المشاط، في 18 أكتوبر، بـ"تشكيل لجان أمنية من الاستخبارات والأمن الوقائي تتولى مراقبة الأسرى المفرج عنهم والتجسس عليهم"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل خلايا الرصد والمراقبة منتشرة في عدد من المحافظات التي يعيش فيها الأسرى المفرج عنهم من الحكومة الشرعية للتجسس عليهم ومتابعة تحركاتهم، وقد بدأت تلك اللجان عملها".

يذكر أن أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن انتهت الجمعة، وذلك منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية احتمال إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر الجمعة: "نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي"، مضيفة: "نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين".