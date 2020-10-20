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صنعاء - ياسمين الخيامي - انقلاب عسكري إماراتي وتدخل عاجل من الجيش السعودي

نفذت دولة الإمارات؛ انقلابًا عسكريًا عن طريق ذراعها في اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أن قوات الجيش السعودي استنفرت بشكل عاجل في عدن للتصدي لها.

وأفاد موقع "عدن الغد" اليمني، بأن قوات الجيش السعودي انتشرت حول قصر الرئاسة اليمنية في معاشيق بمدينة عدن، وسط تحليق لمقاتلات الأباتشي في الأجواء.

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انقلاب عسكري إماراتي وتدخل عاجل من الجيش السعودي

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وأشار الموقع إلى أن الاستنفار العسكري السعودي جاء بعد ورود أنباء تفيد بتجمعات لمسلحين يرجح أنهم يتبعون للإمارات بسلسلة جبلية فاصلة بين القصر وبين حي العيدروس بكريتر.

وأكد "عدن الغد" وصول تجمع من القوات السعودية للانتشار في الأحياء المجاورة للقصر، وسط أنباء عن محاولة تنفيذ انقلاب على حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من الرياض.

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية أن اتصالات على مستوى رفيع جرت بين الإمارات والسعودية بشأن المحاولة الانقلابية محاولة السيطرة على القصر الرئاسي من القوات المدعومة إماراتيًا.

وتسعى الإمارات لتنفيذ أجندتها في اليمن عبر فصل الجنوب وإنشاء دولة يحكمها المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لأبو ظبي، هو ما تسبب في توتر العلاقات بين السعودية والإمارات في اليمن.