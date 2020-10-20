عـــاجل .. القبض على الفنانة المصرية "رانيا يوسف" بإوضاع مخلة بالشرف مع المخرج خالد يوسف .. شـاهـد (صورة صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمود هلال، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.

وكان المحامي أحمد بدوي، قد رفع دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي، بناءً على طلب المخرج خالد يوسف يختصم فيها قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة رانيا يوسف، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.

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