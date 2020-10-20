شكرا لبحثكم عن خبر بالتزامن مع مهرجان رياضي كبير بعدن: عصابات الحوثي تقتحم ملعب الكبسي في اب وتعتقل لاعب وهو يتدرب مع فريقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم مسلحين مجهولين - يرجع انتمائهم الى مليشيا الحوثي - امس ملعب الكبسي الذي كان يتدرب فيه نادي اتحاد اب في محافظة إب وسط البلاد. وقام المسلحين بإقتحام أرضية الملعب واعتقال لاعب من وسط الملعب وهو يتمرن بدون حتى اذن بالدخول. Advertisements وباشر المسلحين بإطلاق وابل من الرصاص حيث كان سيذهب ضحيتها مدرب الحراس. ويعد ملعب الكبسي من احد الملاعب التي يلعب فيها اتحاد اب . وفي التوقيت ذاته كانت تجري المباراة النهائية على ملعب المنصورة بعدن المباراة النهائية لكاس الثورة 14 اكتوبر برعاية وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية الشرعية وحضور جماهيري ضخم وحماية مكثفة من السلطات الامنية.

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