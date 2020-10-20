شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، بإنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة من حضرموت .



وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو شفاء لهذا اليوم .

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2057) منها (597) وفاة و(1338) تعافي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.