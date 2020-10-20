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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يفتتح منتجع سياحي بتكلفة 4ر2 مليار ريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، مشروع منتجع ونادي كروان الصحي بمديرية خور مكسر والبالغ تكلفته ٢ مليار و٤٠٠ مليون ريال والتابع للمستثمر محسن المعرفي.
وتبلغ مساحة المنتجع ١٦ الف متر مربع، ويشمل على قاعات ومطعم ومسبح وشاليهات واستراحات ونادي صحي.
واشار لملس، الى اهمية افتتاح مثل هذه المشاريع النوعية، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في المحافظة لما لها من مقومات طبيعة سياحية واستثمارية.
بدوره اوضح "المعرفي" ان المشروع الاستثماري يمثل معايير اول في خدمة الرياضة، والذي يتواكب من النهضة التنموية والاستثمارية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن.
حضر الافتتاح نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ووكيل وزارة الاشغال العامة حسين العقربي.
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