تدشين حملة التوعية لمكافحة سرطان الثدي بمستشفى الغيضة بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، ومدير مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض سعد اليوم، الحملة التوعوية لمكافحة سرطان الثدي، بمستشفى الغيضة المركزي، تنفذها مؤسسة فينا خير.



وتهدف الحملة التي تستمر شهر، إلى تعزيز مستوى الوعي الصحي ، بمرض سرطان الثدي وكيفية اكتشافه مبكراً باعتباره أخطر الأمراض وأكثرها إنتشاراً.

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