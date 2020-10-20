شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – رانيا يوسف لبست المحزق والملزق والبحر بيصرخ من جمالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة لها. وعلقت رانيا يوسف قائلة: “مدينة من أجمل المدن المصريه وأهلها معروفين باحلي ناس وأطيب ناس عرفتوا أنا فين ؟”. ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : صباح الورد – منورة يا رانيا – قمر – ربنا يحميكى – مشاء الله – الجميلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفرج – رانيا يوسف لبست المحزق والملزق والبحر بيصرخ من جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.