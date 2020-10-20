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عدن - ياسمين التهامي - باشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة،مؤسسة فينا خير تدشن حملتها التوعوية بمكافحة سرطان الثدي بمستشفى الغيضة المركزي

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جديد اب برس

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اف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة،مؤسسة فينا خير تدشن حملتها التوعوية بمكافحة سرطان الثدي بمستشفى الغيضة المركزي المهرة-لميس الأصبحي تحت رعاية محافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر وباشراف مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل ومكتب الصحة العامة والسكان وادارة التثقيف و الاعلام الصحي، دشنت اليوم الثلاثاء فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، تحت شعار "لأننا نهتم ٢" بمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة التي تنفذها مؤوسسة فينا خير للتنمية و الاعمال الانسانية والتي تستمر شهر. و في التدشين أكدت الوكيل المساعد لشؤون المرأة بالمهرة الاستاذة خديجة باكريت على أهمية الحملة التوعوية بين اوساط النساء التعريف بمرض السرطان ومخاطره وامكانية الكشف المبكر للوقاية منه مثمنا جهود مؤسسة فينا خير في انشطتها للعام الثاني في اعادة ترميم وافتتاح عيادة نساء للكشف والفحص بالمستشفى وتكثيف حملتها التوعوية على مختلف المديريات. من جهته اشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمهرة د. عوض مبارك مشاركة القطاع الصحي في تنفيذ الحملة سيسهم في التعاطي مع المؤشرات الخاصة بسرطان الثدي والحد من اثاره مؤكد أن مكتب الصحة يقف بجانب منظمات المجتمع المدني بما يساعد في رفع الوعي والثقافة الصحية بين النساء و المجتمع. بدوره أ. محسن محمد بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي بالمهرة اعرب عن سعادته بالمشاركة في الحملة التي تنفذها مؤسسة فينا خير مبينا دورها الهام في الاهتمام بصحة المرأة وهذا يستحق منا التقدير. و أبدى محسن بلحاف استعداده تقديم الدعم و مساندة المصابين بمرض السرطان والتخفيف من معاناتهم بتأهيل فريق مخصص لمرضى السرطان يقدم العلاج الكيماوي من أجل التخفيف على المريض مشقة عناء السفر إلى مدينة المكلاء أو سلطنة عمان. أ. سالم سويلم نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ثمن الجهود الملموسة لمؤسسة فينا خير وما تقوم به من تعاون في كثير من المجالات في كل المديريات ودورها في مساندة السلطة المحلية في متطلبات واحتياج المجمتع والاسهام الفاعل في عجلة التنمية المجتمعية مطالبا جميع الجمعيات والمؤسسات تنسيق العمل و التعاون المشترك. المدير التنفيذي بمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الانسانية فاطمة خوار اوضحت أن الحملة التوعوية تستهدف تنفيذ محاضرات توعوية حول مرض سرطان الثدي و السرطانات الأخرى وستشمل مدارس الثانوية العامة و الكليات و أماكن تواجد النساء بينها الحلقات النسوية بالمساجد وغيره في كافة المديريات. حضر التدشين أ. سمير مبخوت هراش مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمهرة،أ. امين محمود مدير ادارة الاعلام ولتثقيف بمكتب الصحةوعدد من الممرضين والمهتمين واعضاء مؤسسة فينا خير.