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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة من العيار الثقيل.. القبض على وافد وامرأتين داخل شقة بالرياض والمفاجأة ماوجدوه داخل الشقة.. شاهد(فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفرق الميدانية بدوريات الأمن في الرياض ، مصنعاً للخمور داخل شقة سكنية . وتبين أن المصنع يديره وافد برفقة امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود . وأظهر فيديو نشره حساب “سناب الداخلية” العثور بداخل الشقة على 10 براميل مملوءة بمادة الخمر والأدوات التي يتم من خلالها تصنيعها . وجرى إيقاف الوافد والمرأتين تمهيداً لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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