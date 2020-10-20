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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور.. افتتاح أكبر منتجع سياحي بعدن !

افتتح محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس وعدد من مسؤولي المحافظة منتجع ونادي كروان عدن الصحي السياحي، مؤكدا أن افتتاح المنتجع يمثل رافدا اقتصادي لمدينة عدن الجاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، وتشجيع للقطاع الخاص الذي يمثل شريك اساسي في عملية البناء والتنمية وتشغيل الايادي العاملة، مشيدا بمستوى انجاز وتجهيز المنتجع بمواصفات سياحية تليق بمكانة عدن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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