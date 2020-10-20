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عدن - ياسمين التهامي - مستشار ‘‘بن زايد’’: أيام هذا الرئيس باتت معدودة.. شاهد من يكون؟ (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - أن أيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتت معدودة. ونشر صورة لسفينة تركية عبر تويتر وعلق قائلا: قبل أسبوعين سحب سفينته من أمام السواحل اليونانية صاغرًا واليوم يسحب سفينته من أمام السواحل القبرصية صاغرًا. وأردف: عنترياته فارغة وحماقاته كثيرة وأيامه معدودة.

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