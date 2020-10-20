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عدن - ياسمين التهامي - عادات منزلية خاطئة تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل باهظ.. توقفوا عنها فورًا !

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جديد اب برس

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ير من الناس ودون أي انتباه لهذه الأمور بشكل عام يستخدمون يوميًا الكثير من الطاقة، بداية من شحن الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفاز وغيرها. في الحقيقة، أجريت في عام 2014 إحدى الدراسات التي كشفت عن كمية استهلاك المنازل للكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أوضحت أن معدل قيمة الفاتورة لكل منزل حوالي 2200 دولارًا سنويًا، ولكن لحسن الحظ أن أصحاب هذه المنازل يمكنهم فعليًا تخفيض قيمة الفاتورة إلى حد 25% من خلال الانتباه لبعض الأمور المهمة التي يغفل عنها الجميع وهي: ترك الأضواء في المنزل منارة يعد هذا الأمر أحد أكثر الأمور التي تستهلك الكهرباء دون جدوى، ولكن في نفس الوقت من السهل أن يتم تجنب هذا الأمر بكل بساطة من خلال إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة وبقائها فارغة دون وجود أحد فيها، وبهذه الطريقة يتم التقليل من الصرف كما أن الأنوار تدوم لوقت أطول. تركيب الأضوية المتوهجة في المنزل اللمبات ذات الإضاءة المتوهجة والقوية يمكن أن تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وفي هذه الحالة يفضل استبدالها بالأضوية الموفرة للطاقة والتي يمكن إيجادها بكل سهولة في السوق مثل الـ"LED"، كما أنها تدوم لوقت أطول بـ25 مرة من الأضوية العادية. ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء في الحقيقة أن الأجهزة الألكترونية تستهلك الكهرباء طوال الوقت التي تكون فيه موصولة بالقابس، حتى لو كانت مطفأة، لذا من أهم الخطوات التي تساعد على تخفيف قيمة فاتورة الكهرباء هي أن يتم فصل كل الإلكترونيات بما فيه ذلك التلفاز، الحواسيب، شواحن الهواتف وغيرها. إبقاء المجمد "الفريرز" الفارغ موصول بالكهرباء أن امتلاك مجمد إضافي للطعام في المنزل أمر رائع، ولكن عندما يكون فارغًا فذلك يعمل على استهلاك الطاقة دون فائدة، وبحسب الاحصائيات قد تصل قيمة الاستهلاك لحوالي 14 دولار شهريًا، لذا في حال كان مجمد الطعام فارغًا من الأفضل أن يتم فصله عن الكهرباء. ترك باب الثلاجة مفتوحًا أن الثواني القليلة التي تمعن فيها النظر إلى ثلاجتك عندما يتم جمعها تصبح حوالي 10 ساعات في السنة وبالتالي استهلاك 7% من الطاقة، لذا من الأفضل أن يتم فتح الثلاجة أو المجمد فقط عند الحاجة. غسل الملابس بالماء الساخن تقريبًا حوالي 90% من الطاقة التي تستهلكها غسالة الملابس يتم صرفها عندما تقوم بتسخين الماء، وبالإمكان توفير هذه الطاقة إلى النصف من خلال التحويل من الوضع الساخن إلى الدافئ، وبشكل عام الماء البارد كفيل بتنظيف الملابس والمناشف والملاءات. نسيان تغيير فلاتر الهواء تحتوي بعض المنازل على وحدة "HVAC" أو كما معروف وحدات التكييف المركزية، وهذه الوحدات يوجد بها فلاتر أو مرشحات هواء يجب تنظيفها بانتظام حتى يعمل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل فعّال.