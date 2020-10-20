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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. صنعاء على صفيح ساخن.. توتر مسلح وتعزيزات تنذر بمواجهات حوثية في العاصمة

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قالت مصادر مطلعة، إن مسلحين حوثيين حاصروا إدارة البحث الجنائي في شارع العدل بعد احتجاز القيادي بالمليشيا الإرهابية، المدعو حمزة الجرادي.



وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي احتجزت القيادي الحوثي بعد الإضراب الشامل الذي شل المحاكم والنيابات على خلفية هجوم الجرادي على منزل رئيس محكمة شمال صنعاء القاضي عبدالله الأسطى.



وأشارت المصادر إلى أن هناك وساطة تدخلت لإبعاد المسلحين الحوثيين، غير أن المليشيا عززت بأطقم مسلحة في محيط السجن تخوفًا من هجوم للإفراج عن الجرادي.

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