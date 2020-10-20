شكرا لبحثكم عن خبر فاجعة كبرى في صنعاء.. هذا ما حدث لفتاة يمنية أثناء خروجها من المنزل لرمي النفاية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت حادثة إختفاء فتاة يمنية- 16 عاما- الذعر والخوف بين الأهالي، حيث تم اختطافها بعد لحظات من خروجها من المنزل لرمي النفاية، مساء الإثنين، في العاصمة اليمنية ، الخاضعة لسيطرة الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية، إن فاجعة كبرى هزت منطقة "جدر" بمديرية بني الحارث في "صنعاء"، إثر اختطاف بنت عمرها 16 أثناء رمي النفاية خارج منزلها.

وأضافت المصادر، أن أسرة الفتاة خرجت بعد لحظات لتبحث عنها فتفاجأت انه تم اختطافها بعد خروجها من المنزل.

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وأكدت أسرة الفتاة " ا.ل.ح.ر.ز.ي"،التي تنتمي لمحافظة المحويت وتقيم في جدر بصنعاء، أن ابنتهم اختفت بشكل مفاجئ بعد لحظات من خروجها من المنزل، حسب مصدر مقربة من الأسرة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صياح الفتاة في احد الهناجر القريبة من المنطقة، واقتحمو الهنجر بعد لحظات ولم يجدوا أثر للفتاة، وبحسب الشهود فقد تم تهريب الفتاة بسيارة معكسة من قبل العصابة التي اختطفتها .

ودعت العائلة الأجهزة الأمنية والمواطنين إلى التعاون معها للعثور على أي معلومات تمكنهم من الوصول، لموقع ابنتهم أو أي معلومات تدلهم عليها.

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، تفاقمت ظاهرات اختطاف وإخفاء الفتيات والأطفال في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، حتى غدت هاجساً مؤرقاً للأهالي وسط الانفلات الأمني المتواصل.