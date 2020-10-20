شكرا لبحثكم عن خبر كاتب يمني كبير يرتد عن ثورة فبراير 2011.. ويعتذر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتذر صحفي يمني كبير عن مشاركته في احداث 2011 في اليمن. كانت اليمن قد شهدت احتجاجات في فبراير 2011 افضت الى سقوط النظام القائم حينها. وقال فكري قاسم وهو رئيس تحرير صحيفة صوت المدينة اليمنية ان يأسف لهذه المشاركة. Advertisements واضاف بالقول: "أكبر خطيئة ارتكبتها في حق وطني اننا نبعت الساحة في 2011 انا آسف ياوطني كنت طائش ورؤيتي غير حكيمة واقبل منك كل هذا السأم عقاب على فعلتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاتب يمني كبير يرتد عن ثورة فبراير 2011.. ويعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.