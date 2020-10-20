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كاتب يمني كبير يرتد عن ثورة فبراير 2011.. ويعتذر

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اعتذر صحفي يمني كبير عن مشاركته في احداث 2011 في اليمن. 

 

كانت اليمن قد شهدت احتجاجات في فبراير 2011 افضت الى سقوط النظام القائم حينها. 

 

وقال فكري قاسم وهو رئيس تحرير صحيفة صوت المدينة اليمنية ان يأسف لهذه المشاركة. 

 

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واضاف بالقول: "أكبر خطيئة ارتكبتها في حق وطني اننا نبعت الساحة في 2011

 

انا آسف ياوطني

 

 كنت طائش ورؤيتي غير حكيمة واقبل منك كل هذا السأم  

 

 عقاب على فعلتي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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