شكرا لبحثكم عن خبر مواعيد رحلات اليمنية يوم الأربعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يسير طيران اليمنية يوم غداً الاربعاء الموافق 21 اكتوبر 2020م، عدد من الرحلات الجوية. (عدن الغد) ينشر جدول الرحلات: رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عدن - القاهرة الاقلاع: 07:30 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الاقلاع: 11:00 ظهرا.(توقيت القاهرة). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 604 خط الرحلة: سيئون - القاهرة Advertisements الاقلاع: 08:00 صباحا. الوصول: 10:45 صباحا. رقم الرحلة: 605. خط الرحلة: القاهرة - سيئون الاقلاع: 11:45 ظهرا. (توقيت القاهرة) الوصول: 16:15 مساء. رقم الرحلة: 602. خط الرحلة: عدن- القاهرة الاقلاع: 17:00 مساء . الوصول: 19:30 مساء. رقم الرحلة: 603. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الاقلاع: 20:30 مساء. (توقيت القاهرة) الوصول: 01:00 بعد منتصف ليل اليوم التالي الخميس الموافق 22 اكتوبر 2020م.

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