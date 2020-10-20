الصحة العالمية تعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الملاريا للمتطوعين الصحيين في 6 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دورات تدريبية في مجال مكافحة الملاريا، استفاد منها 150 متطوعا في مجال الصحة المجتمعية في 6 محافظات.

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وتسعى المنظمة إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي وضمان التشخيص المبكر لمرض الملاريا وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة اطلق بالشراكة مع المنظمة برنامجًا تنفيذيًا بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، لمكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن لمدة تصل إلى 18 شهرا تغطي كافة المحافظات الموبوءة بالمرض.

ويشمل المشروع تأمين أدوية علاج الملاريا، ودعم مخازن منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية بمجموعة كبيرة من الأدوية كمخزون احتياطي كافي لتغطية أي احتياج طارئ في حال حدوث تفشي للوباء.

فيما تشتمل أنشطة المشروع التثقيف الصحي للمواطنين، وبناء القدرات بتدريب وتأهيل أكثر من 3,500 كادر صحي والذي يعد من أكبر البرامج التدريبية على مستوى اليمن.