وزارة الخارجية تتسلم أوراق إعتماد الممثل المقيم الجديد لمنظمة اليونيسيف في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلم مستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام، السفير جمال عوض ناصر، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق إعتماد الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في بلادنا، فيليب دواميل .

Advertisements

وخلال اللقاء، بحث السفير جمال عوض مع ممثل اليونيسيف، علاقات التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بأنشطة ومشاريع اليونيسيف التي تستهدف الأطفال بوجه خاص والمواطن اليمني بشكل عام والمساعدات الإنسانية في ظل الظروف تعيشها بلادنا جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية، وكذلك جائحة فيروس كورونا.

​وثمن مستشار وزير الخارجية الدعم المقدم من قبل منظمة اليونيسيف في المجالات الإنسانية لبلادنا، وكذلك الجهود التي تبذلها لدعم التعليم في بلادنا.

​بدوره، أشاد دواميل بمستوى التجاوب والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل مهمة اليونيسيف وإنجاح برامجها في اليمن .

حضر اللقاء، ​رئيس دائرة المراسم بالخارجية، فؤاد محمد مهيوب​، و​​​​مدير مكتب "اليونسيف" عدن، تشارلز نزوكي .