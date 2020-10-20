- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تتسلم أوراق إعتماد الممثل المقيم الجديد لمنظمة اليونيسيف في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلم مستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام، السفير جمال عوض ناصر، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق إعتماد الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في بلادنا، فيليب دواميل .
وخلال اللقاء، بحث السفير جمال عوض مع ممثل اليونيسيف، علاقات التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بأنشطة ومشاريع اليونيسيف التي تستهدف الأطفال بوجه خاص والمواطن اليمني بشكل عام والمساعدات الإنسانية في ظل الظروف تعيشها بلادنا جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية، وكذلك جائحة فيروس كورونا.
وثمن مستشار وزير الخارجية الدعم المقدم من قبل منظمة اليونيسيف في المجالات الإنسانية لبلادنا، وكذلك الجهود التي تبذلها لدعم التعليم في بلادنا.
بدوره، أشاد دواميل بمستوى التجاوب والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل مهمة اليونيسيف وإنجاح برامجها في اليمن .
حضر اللقاء، رئيس دائرة المراسم بالخارجية، فؤاد محمد مهيوب، ومدير مكتب "اليونسيف" عدن، تشارلز نزوكي .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تتسلم أوراق إعتماد الممثل المقيم الجديد لمنظمة اليونيسيف في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.