محتجزات في السجن المركزي بصنعاء يتعرض لضرب مبرح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث محتجزات في السجن المركزي بصنعاء تعرضن للاعتداء بالضرب المبرح من قبل إدارة السجن.

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وتابعت الرابطة، إنها تقلت بلاغاً خاصاً يفيد بتعرض ثلاث محتجزات في السجن المركزي بصنعاء للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مدير السجن وعدد من العساكر بدون مبرر، واحتجازهن في زنازين مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من التواصل مع ذويهن.

وأدانت الرابطة "هذا التصرف اللا إنساني بحق المحتجزات في سجن النساء بالسجن المركزي بصنعاء وفي مقدمتهن أسماء ماطر العميسي المحتجزة منذ العام 2016".

وأعلنت التضامن الكامل مع المحتجزات في السجن المركزي، داعية لمحاسبة المعتدين على السجينات، ومطالبة بالعدالة ورفض أي ممارسات خارج إطار القانون.

كما طالبت الرابطة بتحسين ظروف احتجاز النساء السجينات بما يكفل لهن الكرامة الإنسانية، ورفع الظلم عن المرأة اليمنية، وفقاً للقانون اليمني والقوانين الدولية وضمان الحقوق والحريات في جو يسوده الأمان للمرأة محلياً وعالمياً