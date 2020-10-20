شكرا لبحثكم عن خبر إب..مواطن يقدم على قتل زوجته رميا بالرصاص بمديرية الشعر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم الجاني "أنور شرف الدين" من محافظة إب مساء أمس الإثنين على قتل زوجته رميا بالرصاص
وقالت مصادر محلية لصحيفة" عدن الغد" بأن الرجل ارتكب الجريمة بمديرية الشعر قرية العدن .
وأشار المصدر الى أنه تم ضبط الزوج على الفور، فيما حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الجريمة وتم القبض على الجاني و إيداعه في سجن أدارة أمن بعدان حتى يتم أستكمال الأجرآءآت وتحويل المتهم الى النيابه.
واضاف المصدر انه تم فتح تحقيق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة اسباب الحادثة
وتزايدت جرائم القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات في المديرية والمحافظة عموماً بشكل غير مسبوق منذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة.
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