مشرف حوثي يقتحم حفل تخرج طلابي بذمار ويطرد الخريجين وذويهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أقدم مشرف حوثي بمعية مسلحين حوثيين، الاثنين 19 أكتوبر 2020م، على اقتحام حفل تخرج في جامعة ذمار الخاضعة لسيطرتهم وقاموا بطرد الخريجين وأهاليهم منها.

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وذكرت مصادر طلابية بجامعة ذمار أن المشرف الحوثي عبدالله علي اللاحجي المكنى "أبو عبدالعظيم" وعدداً من مسلحي المليشيا أقدموا على اقتحام قاعة حفل تخرج طلاب قسم الرياضيات (دفعة اتحاد وطن) أثناء بدء مراسيم حفل التخرج.

وأضافت المصادر إن المشرف الحوثي والمسلحين لم يكتفوا باقتحام قاعة الحفل بل قاموا أيضا بطرد الخريجين مع أهاليهم من ‏القاعة بحجة أن لديهم فعالية تكريم لـ اثنين من الأسرى -المنتمين للسلالة- الذين أفرج عنهم ضمن عملية التبادل الأخيرة مع الحكومة.

ولفتت المصادر أنه تم إخراج الخريجين مع أهاليهم بالقوة دون ادنى مبالاة من هذا التصرف الهمجي الدخيل على مجتمعنا على الرغم أن أهالي الخريجين عرضوا على المشرف الحوثي دفع تكاليف ايجار قاعة خاصة لعمل فعالية استقبال الاسيرين.