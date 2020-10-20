شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 20/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سبع غارات على تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.