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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تتلف عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بين التحيتا والخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تمكنت الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، من إتلاف عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الخط الترابي الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة.
وذكر مصدر في القوات المشتركة، أن الفرق الهندسية التابعة للواء الثاني عشر عمالقة عثرت على عبوة ناسفة زرعها متسللون حوثيون في الطريق، تمكنت الفرق الهندسية من إتلافها بنجاح.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية؛ مخلفة آلاف الضحايا من أبناء الحديدة والساحل الغربي
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