قتلى وجرحى حوثيون بهجوم للمقاومة بجبهة الحازمية في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل حوثيان وأصيب آخرون، الثلاثاء 20 أكتوبر /تشرين الأول 2020، خلال هجوم شنته القوات الحكومية في جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكرت مصادر محلية، بأن هجوماً نفذه أفراد القوات الحكومية في جبهة الحازمية على نقطة العرقوب التابعة لمليشيات الحوثي، أسفر عنه مقتل اثنين من عناصر مليشيات وجرح آخرين

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