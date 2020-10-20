شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. شاب شاف سما المصري وقلع البنطلون ومافعلته صدم الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام داعبت به جمهورها وهى تتجول فى الشارع بملابس مموهة .

وتعرضت سما ،لموقف محرج حيث قابلت شاب يرتدى بنطلون جينز ممزق ، وسألته سما عن سبب تمزيق البنطلون فحاول الشاب خلع البنطلون امام سما المصرى.

وعلقت سما على الفيديو: واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟