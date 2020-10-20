شاهد .. صافيناز تضع شئ طويل في منطقة حساسة امام الجمهور

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عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.
وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في حفل أخير لها .
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله فين فن الرقص الشرقي ااايه داا”،” شواالجمال هذا.
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