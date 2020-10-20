شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يدمر آليات عسكرية للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 20/تشرين الأول/2020، آليات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف دمرت دبابتين وطقمين وعربة مردعة للمليشيا شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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