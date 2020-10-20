المليشيا تعلن دفن 35 جثة مجهولة بذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت مليشيا الحوثي، عن قيامها، الثلاثاء 20 اكتوبر 2020م، في محافظة ذمار، بدفن 35 جثة، زعمت إنها مجهولة الهوية.



وذكرت وكالة "سبأ" المختطفة بيد الحوثيين، أن مكتب النائب العام في صنعاء، الخاضع لسيطرتها، دشن أمس، "المرحلة الرابعة من دفن الجثث مجهولة الهوية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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وأفادت الوكالة: "تم، أمس الأحد، دفن 35 جثة مجهولة كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى ذمار، منذ ما يزيد عن خمس سنوات كان قد تعذر استكمال إجراءات دفنها بسبب العدوان".

ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام في صنعاء، الدكتور علاء الضبيعي، المعين من قبل المليشيا الانقلابية، قوله: "إن المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة ستشمل عدة محافظات"، مشيراً إلى أن "عملية الدفن تمت بعد استيفاء النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها".

وذكرت الوكالة، أن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، كانت "بدأت عملية دفن الجثث المجهولة مطلع العام الجاري، والتي يصل عددها إلى 715 جثة، دُفنت منها 232 جثة في أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار والحديدة"