مقتل امرأة على يد زوجها في مديرية بعدان بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ إب

أقدم زوج ينحدر من مديرية بعدان التابعة لمحافظة إب (وسط اليمن) على قتل زوجته، في جريمة غامضة لم تعرف دوافعها بعد.

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وذكرت مصادر محلية نقلا عن أهالي، أن رجلا يدعى "انور شرف الدين" في أبناء قرية العدن عزلة بني منصور بمديرية بعدان أطلق الرصاص الحي على زوجته "كفاء أحمد غالب" من أهالي قرية النجد عزلة الحرث مديرية بعدان.

وتابعت المصادر إن "كفاء" لقيت حتفها في الحال.

وأشارت إلى أن الاجهزة الأمنية قامت باحتجاز الجاني في إدارة أمن مديرية بعدان وتقوم بالتحقيق معه لمعرفة ملابسات الجريمة.

فيما لم تعرف الدوافع الحقيقية للجريمة الا ان أهالي تحدثوا ان الجاني من العناصر السلالية الموالية للمليشيات الحوثية