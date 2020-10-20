شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو شرط ترامب لرفع السودان من قوائم الإرهاب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرطًا لرفع السودان من قوائم الإرهاب، قائلا إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين.

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وأضاف ترامب في تغريدة:" الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة ".

وكان مصدر أمريكي مطلع ذكر في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب.