شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عنيف يهز مديرية لودر في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ أبين قالت مصادر إن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي البلاد

. Advertisements وذكرت المصادر أن الانفجار وقع ، اليوم الثلاثاء، 20/تشرين الأول/2020، في سوق لودر. وأوضحت أن مواطنين قاموا بإحراق مكب قمامة حيث وقع الانفجار أثناء الحريق. هذا ولم يخلف الانفجار سقوط ضحايا من المدنيين

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