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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عنيف يهز مديرية لودر في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ أبين
قالت مصادر إن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي البلاد
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وذكرت المصادر أن الانفجار وقع ، اليوم الثلاثاء، 20/تشرين الأول/2020، في سوق لودر.
وأوضحت أن مواطنين قاموا بإحراق مكب قمامة حيث وقع الانفجار أثناء الحريق.
هذا ولم يخلف الانفجار سقوط ضحايا من المدنيين
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