نزوح 340 أسرة يمنية خلال أسبوع بسبب تزايد حدة القتال في عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة الهجرة الدولية أنها رصدت نزوح 340 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تزايد حدة القتال في عدد من المناطق.

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وتابعت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لرصد حالات النزوح، أنه بين 11 و17 أكتوبر الجاري، رصدت المنظمة نزوح 340 أسرة (2040 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل.

ولفتت المنظمة إلى أنها سجلت الأسر النازحة في محافظات مأرب (150 أسرة) والحديدة (96 أسرة) وتعز (61 أسرة) والضالع (26 أسرة)، وبقية الأسر تم تسجيلها في عدن ولحج وأبين جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة إنه منذ مطلع العام الجاري وحتى السبت الماضي، تقدر الدولية للهجرة في اليمن أن 25 ألف و634 أسرة (153804 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وخلال الأسابيع الماضية تواصلت المعارك بين القوات الحكومة وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف والحديدة