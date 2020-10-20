الكثيري يتفقد ويفتتح عدد من المشاريع بمنطقة حورة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى حورة بمديرية حورة ووادي العين بمحافظة حضرموت.



واستمع الكثيري ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي الى شرح من مدير ادارة الصحة العامة والسكان بالمديرية سالم باوزير، عن التحديات التي تواجه المستشفى، وسبل التغلب عليها وفق الامكانيات المتاحة.

ووجه وكيل المحافظة بشراء جهاز تخدير للمستشفى، مشيدا بما يقدمه الطاقم العامل من جهود خاصة في ظل الظروف الصعبة والامكانيات الشحيحة.

الى ذلك افتتح الكثيري سكن الأطباء بمستشفى حورة الممول من البرنامج الاستثماري بالمديرية بتكلفة 20 مليون ريال.

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وفي سياق متصل اطلع وكيل المحافظة عصام الكثيري على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمستشفى صالح بابكر الخيري بوادي العين.

كما تفقد وكيل المحافظة سير العمل بمشروع المجمع التربوي بحورة والبالغ نسبة انجازه 45 في المائة.

ويتضمن المشروع 24 قاعة دراسية مع ملحقاتها الى جانب مكاتب لإدارة التربية والتعليم بالمديرية.

الى ذلك افتتح الوكيل مدرسة بدرة للتعليم الأساسي وروضة الأطفال بعرض آل مخاشن..ووجه مكتب التربية والتعليم برفع الدراسات والتصورات الخاصة لإعادة بناء الفصول القديمة والدور الثاني للمدرسة لإدراجها ضمن المشاريع التعليمية.

كما اطلع الوكيل الكثيري على حجم الأضرار بمدرسة الحرية في البويرقات للتعليم الأساسي للبنين نتيجة لأقدميتها وتدهور بنيتها التحتية، ووجه برفع الدراسات والتصورات الخاصة لهدم المبنى واعادة بناءه من جديد.