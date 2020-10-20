اجتماع برئاسة العود يناقش أوضاع الشركة اليمنية لتكرير النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود، مع قيادة الشركة اليمنية لتكرير النفط بمصفاة مأرب، الصعوبات التي تواجه عمل المصفاة واحتياجاتها لاستمرار نشاطها لتغطية إحتياجات السوق المحلية بالوقود.



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وتطرق كبير المهندسين والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة المهندس سالم كعيتي إلى شرح حول سير العمل وخطط الشرطة التطويرية للمنشأة التي تتطلع إليها إدارة المصفاة حاليًا والمشاريع التي تعتزم تنفيذها في حال توفر السيولة المالية اللازمة.

وخلال الإجتماع الذي حضره القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي أشاد وزير النفط بدور مصفاة مأرب في تلبية إحتياجات السوق المحلية ودعم الحكومة الشرعية خلال الحرب الجارية التي تشنها مليشيا الحوثي الإنقلابية.. لافتًا إلى أن مصفاة مأرب تعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني وعامل أساسي في الحد من الأزمات النفطية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.

وأكد أن الحكومة جادة في العمل على معالجة كافة المشاكل المالية واللوجستية التي تعانيها المصفاة ودعمها لتنفيذ مشاريع التطوير والتحديث الضرورية لتسيير نشاطها.. داعيًا قيادة وعمال المصفاة إلى تكثيف الجهود وتجاوز العقبات التي تعترض عمل المصفاة الإنتاجي والمساهمة في الحفاظ على إستمرار عمل الشركة.