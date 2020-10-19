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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة مدنية تدين تفجير المليشيا الحوثية منازل 3 مواطنين بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قالت الهيئة المدنية لضحايا تفجيرات المنازل إن المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكاتها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من خلال طردهم من منازلهم ثم تفجيرها.
وذكرت الهيئة أن المليشيا فجرت خلال الأيام القليلة الماضية ثلاثة منازل بعد إخلائها من سكانها في مديرية ذي ناعم، بمحافظة البيضاء.
وأدانت في بيان لها تفجير منازل المواطنين الثلاثة، معتبرة التفجير بأنه عمل إجرامي وإرهابي حيث قامت المليشيا بإخراج سكان ثلاثة منازل في ذي ناعم وإخلائها من النساء والأطفال ومن ثم تفجيرها.
وأوضح البيان أن هذه التفجيرات الإرهابية الحوثية لبيوت المواطنين، تأتي ضمن سياق جرائم مليشيا الحوثي المستمرة في محافظات الجمهورية وبالذات محافظة البيضاء.
وطالبت الهيئة المدنية، الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي إلى اليمن، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بإدانة هذه الجرائم والعمل على إيقافها
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