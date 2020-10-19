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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في صعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 19/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية باقم الحدودية شمالي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
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