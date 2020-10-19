التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في صعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 19/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية باقم الحدودية شمالي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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